Военнослужащим ЮВО в Ставропольском крае вручили государственные и ведомственные награды в День защитника Отечества

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицеров, прапорщиков и сержантов, отличившихся в ходе задач специальной военной операции, наградили медалями «За храбрость», «За боевые отличия», «За отличия в военной службе».