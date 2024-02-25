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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим ЮВО в Ставропольском крае вручили государственные и ведомственные награды в День защитника Отечества

Военнослужащим ЮВО в Ставропольском крае вручили государственные и ведомственные награды в День защитника Отечества

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицеров, прапорщиков и сержантов, отличившихся в ходе задач специальной военной операции, наградили медалями «За храбрость», «За боевые отличия», «За отличия в военной службе».

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