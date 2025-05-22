Крепкий рубль и снижение ставки – лучший сценарий для ЦБ

Снижение ключевой ставки при одновременном укреплении рубля — это наилучший вариант для Центрального банка России, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
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