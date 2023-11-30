В Почепском районе водитель бензовоза упал с моста в реку Рамасуху

По предварительной информации, 47-летний водитель Mercedes-Benz Actros с полуприцепом-цистерной не учел дорожные и метеоусловия, съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием в пойму реки Рамасуха, - рассказали 30 ноября в пр .