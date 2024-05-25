Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне СВО

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр».
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