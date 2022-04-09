Шлеменко высказался о конфликте Петра Яна с Альджамейном Стерлингом

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что россиянин сам раздул скандал вокруг своего боя. Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о природе конфликта Петра Яна с Альджамейном Стерлингом.