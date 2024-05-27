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Конгрессмен Маккол: Китай не заинтересован «во взятии Тайваня мирным путем»

Конгрессмен Маккол: Китай не заинтересован «во взятии Тайваня мирным путем»

Китайская Народная Республика не заинтересована «во взятии Тайваня мирным путем». С соответствующим заявлением на встрече в Тайбэе с главой администрации острова Лаем Циндэ выступил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, пишет Telegram-канал BRIEF.

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