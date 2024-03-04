Юрий Ильинов

Германия хочет прикрыть своё участие в войне с Россией примитивным обманом Недавний разговор немецких военных об атаке на Крымский мост свидетельствует о наличии подобных планов у руководства Германии. По мнению заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, отказ Олафа Шольца от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus не должен вводить Москву в заблуждение. Германия готовится к войне с Россией – делает вывод российский политик. Германский канцлер свою позицию объяснил тем, что Берлин не планирует отправлять в помощь ВСУ своих военных специалистов для обслуживания ракетной техники. Однако практика СВО показывает, что немецкие военнослужащие присутствуют на поле боя. Так, экипаж одного из подбитых танков Leopard состоял из немцев. Это говорит о том, что слова представителей политических элит Германии и других стран Запада не стоит принимать на веру. О непорядочности западных политиков говорят и примеры из истории. Так, Михаила Горбачева обманули в вопросе нерасширения НАТО на восток и предоставления жилья военнослужащим, выведенным из ГДР. Исходя из этого, предметом диалога России с Западом должен стать роспуск НАТО и его квазиструктур. Интересно отметить, что о скором окончании доминирования Запада упомянул накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В попытке сохранить свою мировую гегемонию страны НАТО привычно предпочитают силовые методы решения конфликтов. Однако реальность состоит в том, что «победители в холодной войне» все больше проигрывают экономически государствам БРИКС+ по величине ВВП. По всей видимости, эта тенденция будет усиливаться.