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Царьград

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Челябинская ФСБ пресекла контрабанду военного оборудования в Азию

Челябинская ФСБ пресекла контрабанду военного оборудования в Азию

Рассказываем, на какой срок можно попасть за решётку за такое преступление.Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области задержали гражданина России, который хотел контрабандным путём отправить в одну из стран Азии серьёзное военное техническое оборудование.

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