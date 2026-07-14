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Контрафронт

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Колумбия: официальные лица сообщили, что солдаты спасли 39 человек, похищенных повстанцами Армии...

Колумбия: официальные лица сообщили, что солдаты спасли 39 человек, похищенных повстанцами Армии национального освобождения (НОА) из двух автобусов общественного транспорта Рапидо Очоа на шоссе Кибдо-Кармен де Атрато в Тольдасе, департамент Чоко, в утренние часы по местному времени.

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