Колумбия: официальные лица сообщили, что солдаты спасли 39 человек, похищенных повстанцами Армии национального освобождения (НОА) из двух автобусов общественного транспорта Рапидо Очоа на шоссе Кибдо-Кармен де Атрато в Тольдасе, департамент Чоко, в утренние часы по местному времени.