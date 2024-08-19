Полноценный трейлер первого сезона The First Descendant знакомит с достоинствами нов...

Полноценный трейлер первого сезона The First Descendant знакомит с достоинствами новой героиниВслед за небольшим тизером разработчики из Nexon Games совместно с издателем Nexon представили полноценный трейлер первого сезона своего кооперативного экшена The First Descendant под названием Invasion.
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