Полноценный трейлер первого сезона The First Descendant знакомит с достоинствами нов...

Полноценный трейлер первого сезона The First Descendant знакомит с достоинствами новой героиниВслед за небольшим тизером разработчики из Nexon Games совместно с издателем Nexon представили полноценный трейлер первого сезона своего кооперативного экшена The First Descendant под названием Invasion.