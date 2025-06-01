Asia Times: Россия вскоре может запустить больше "Орешников" по Украине

Россия может вновь может использовать ракетный комплекс средней дальности "Орешник", но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.