Asia Times: Россия вскоре может запустить больше "Орешников" по Украине

Россия может вновь может использовать ракетный комплекс средней дальности "Орешник", но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.
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