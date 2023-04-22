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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 апреля 2023 года

Энергия дня двадцать третьего апреля две тысячи двадцать третьего года. Код 991= Верить – это, значит, идти навстречу тьме быстрым шагом, с высоко поднятой головой =Выстраивая определённым потоком свои мысли, мы создаём коллективное сознание страны = Главное - понять необходимость Возрождения точно так же, как и необходимость рождения = Думать, будто вы знаете, что лучше для другого человека, означает заниматься не своим делом ="Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю.

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