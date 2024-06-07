Бисмарк заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе

Внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» на ПМЭФ заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе.
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