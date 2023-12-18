CMG рассказала про прослушку пользователей гаджетов в целях маркетинга. Многие не знали…

CMG Local Solutions заявила, что использует технологию Active Listening. Компания с помощью искусственного интеллекта, прослушивает и определяет релевантные для маркетинговых задач, слова и фразы разговоров через смартфоны, смарт-телевизоры и другие устройства.
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