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Подмосковный врач Болгарская назвала способы справиться со страхом родовой боли

Подмосковный врач Болгарская назвала способы справиться со страхом родовой боли

В Одинцовском родильном доме в рамках Недели психического здоровья напомнили о важности психологической поддержки женщин во время беременности, родов и в первые месяцы материнства.

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