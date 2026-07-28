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Татар-информ

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Инструкция для водителей: как сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска

Инструкция для водителей: как сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска

Жители Закамья могут сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Для водителей ввели специальные условия абонементов, действующих с марта 2026 года, благодаря им экономия средств составит до 64%.

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