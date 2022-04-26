Доннарумма о Месси: «По-прежнему лучший в мире. Для «ПСЖ» он крайне важен»

Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о Лионеле Месси. Вратарь «ПСЖ» лестно отозвался об одноклубнике после завоевания чемпионства в Лиге 1.

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