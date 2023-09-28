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Экс-глава РФС Колосков не стал ругать Швецию за недопуск женской сборной России

Экс-глава РФС Колосков не стал ругать Швецию за недопуск женской сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не видит смысла ругать Швецию из‑за недопуска женской сборной России по футболу до 17 лет до финальной части чемпионата Европы.

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