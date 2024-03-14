Уральские школы получат 285 миллионов рублей на оборудование для учёбы по конструированию беспилотников.
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Уральские школы получат 285 миллионов рублей на оборудование для учёбы по конструированию беспилотников.
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