Что изменится для пользователей, если Telegram признают террористическим ресурсом

Если Telegram признают террористическим ресурсом, это не означает автоматического преследования всех пользователей мессенджера, однако владельцев каналов, администраторов чатов и тех, кто будет вовлечён в распространение контента или вербовку, могут ждать уже совсем другие правовые последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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