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Царьград

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Что изменится для пользователей, если Telegram признают террористическим ресурсом

Что изменится для пользователей, если Telegram признают террористическим ресурсом

Если Telegram признают террористическим ресурсом, это не означает автоматического преследования всех пользователей мессенджера, однако владельцев каналов, администраторов чатов и тех, кто будет вовлечён в распространение контента или вербовку, могут ждать уже совсем другие правовые последствия.

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