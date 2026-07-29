Что изменится для пользователей, если Telegram признают террористическим ресурсом

Если Telegram признают террористическим ресурсом, это не означает автоматического преследования всех пользователей мессенджера, однако владельцев каналов, администраторов чатов и тех, кто будет вовлечён в распространение контента или вербовку, могут ждать уже совсем другие правовые последствия.