Осень — время, когда природа словно специально готовит декорации для неспешных прогулок, но далеко не всегда понятно, куда именно отправиться, чтобы впечатления действительно оправдали ожидания.
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