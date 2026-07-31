Студенты Урала познакомились с профессией энергетика на отраслевом чемпионате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Более 70 студентов вузов и колледжей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края приняли участие в профориентационном мероприятии, которое прошло в рамках открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».
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