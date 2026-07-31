ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Студенты Урала познакомились с профессией энергетика на отраслевом чемпионате

Студенты Урала познакомились с профессией энергетика на отраслевом чемпионате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Более 70 студентов вузов и колледжей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края приняли участие в профориентационном мероприятии, которое прошло в рамках открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии