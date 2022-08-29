Опыт Дальневосточной республики помог сохранить Дальний Восток за Россией

В конце октября 2022 года в России будет отмечаться 100-летие окончания Гражданской войны. Дальний Восток стал свидетелем событий, завершающих в истории нашей страны непростое, смутное и грозное пятилетие, навсегда изменившее вектор ее (смеем считать, что и мирового) развития.