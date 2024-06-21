Белоусов обсудил с главой Минцифры Шадаевым подтверждение льгот участникам СВО

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов обсудил с министром цифрового развития (Минцифры) Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками специальной военной операции.
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