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Спички - не игрушка

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Пугачева попросила прощения у Манижи за бесчеловечность в отношение террористов

Пугачева попросила прощения у Манижи за бесчеловечность в отношение террористов

В адрес жертв теракта в Крокусе у Пугачевой слов не нашлось. - Я рада что она (бабушка) не видит, как ответом на вопиющее зверство является публичная пытка… …Несмотря на весь ужас и мрак мы обязаны оставаться людьми, - сказала таджикская певица Манижа.

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