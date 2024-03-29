Пугачева попросила прощения у Манижи за бесчеловечность в отношение террористов

В адрес жертв теракта в Крокусе у Пугачевой слов не нашлось. - Я рада что она (бабушка) не видит, как ответом на вопиющее зверство является публичная пытка… …Несмотря на весь ужас и мрак мы обязаны оставаться людьми, - сказала таджикская певица Манижа.