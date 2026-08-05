Директор «Уралдронзавода» после взрыва находится в стабильном состоянии

В стабильном состоянии, не угрожающем его жизни, находится генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, который получил ранения при взрыве автомобиля под Екатеринбургом, 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.
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