Директор «Уралдронзавода» после взрыва находится в стабильном состоянии

В стабильном состоянии, не угрожающем его жизни, находится генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, который получил ранения при взрыве автомобиля под Екатеринбургом, 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.