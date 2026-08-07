5500 Gold Futures COMEX_DL:GC1! TraderAnonymuos Up up and away , gold is turning up big time.
5500
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5500 Gold Futures COMEX_DL:GC1! TraderAnonymuos Up up and away , gold is turning up big time.