Основатель Блокчейн TRON купил приклеенный скотчем к стене банан за 6 млн долларов: съест ли он его

Сомнительное произведение искусства продавали на одном из крупнейших аукционов в миреЗа 6,24 миллиона долларов купил любитель искусства на аукционе Sotheby's произведение искусства, под названием "Банан, приклеенный скотчем к стене", сообщается на сайте аукционного дома.