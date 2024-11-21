Основатель Блокчейн TRON купил приклеенный скотчем к стене банан за 6 млн долларов: съест ли он его

Сомнительное произведение искусства продавали на одном из крупнейших аукционов в миреЗа 6,24 миллиона долларов купил любитель искусства на аукционе Sotheby's произведение искусства, под названием "Банан, приклеенный скотчем к стене", сообщается на сайте аукционного дома.
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