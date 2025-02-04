БлокнотРУ В России довольно популярна шутка по поводу того, что очередной президент США гадит в наших подъездах.
«Меня Байден обокрал!» - Зеленский пожаловался на 100 миллиардов долларов, не дошедших до Украины
Комментарии
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Надежда
Боится зеленая слизь признаться, что "помощь" от хозяев он получал по остаточному принципу, как говорится, "крохи" с барского стола!) Только и хватало, что его скумбрии оленке отовариться на Елисейских полях на какой-то лям баксов и усё, вкрайина в пролёте))☺️
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12 час.
Алексей Тан
Почему то ни кто!!.... ни кто зе "захотел" вспомнить!!!... ни евреи, ни коммуняки.... что USAID и ЕСТЬ последыш КОМИНТЕРНА!... и задачи те же самые остались... А это революции в других странах!!... а так же разносчики СВОЕЙ заразы и влияния... И возможности у "современного" "КОМИНТЕРНА"... были значительно увеличены... а это и обширные финансы и контроль над СМИ и мировой сети (ИНТЕР) и мировая паутина была под ИХ влиянием.
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12 час.
ГД
Галина Дубровская
Ну нада же еврея - хохла обокрали??? 😄😄😄
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6 час.
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