«Меня Байден обокрал!» - Зеленский пожаловался на 100 миллиардов долларов, не дошедших до Украины

Боится зеленая слизь признаться, что "помощь" от хозяев он получал по остаточному принципу, как говорится, "крохи" с барского стола!) Только и хватало, что его скумбрии оленке отовариться на Елисейских полях на какой-то лям баксов и усё, вкрайина в пролёте))☺️

Алексей Тан

Почему то ни кто!!.... ни кто зе "захотел" вспомнить!!!... ни евреи, ни коммуняки.... что USAID и ЕСТЬ последыш КОМИНТЕРНА!... и задачи те же самые остались... А это революции в других странах!!... а так же разносчики СВОЕЙ заразы и влияния... И возможности у "современного" "КОМИНТЕРНА"... были значительно увеличены... а это и обширные финансы и контроль над СМИ и мировой сети (ИНТЕР) и мировая паутина была под ИХ влиянием.