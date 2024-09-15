Теперь понятно, почему скандального футболиста СССР называли «Пушкой». Вы будете смеяться

История про Фальяна!Артем Фальян — одиозная фигура советского футбола. Уроженец Баку, выступавший за «Нефтяник», а после тренировавший «Арарат», «Зенит», «Шахтер» и многие другие клубы, считался одним из главных возмутителей спокойствия первой половины прошлого века в чемпионатах СССР.