Чемпионат Турции. 26 очков Мицича помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Дарушафаку», «Фенербахче» победил в гостях «Бешикташ» и другие результаты

В воскресенье, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли четыре матча. 26 очков Василие Мицича помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Дарушафаку».

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