Когда месть становится семейным делом

Если вы хотите узнать, как семейные интриги, любовь, коварство и литература могут сплестись вместе в вихре событий, то садитесь поудобнее, наш литературный экшен начинается! Алексей Небоходов выдал новый рассказ «Месть-дело семейное» сюжет которого, как он утверждает, ему поведал один из олигархов первой сотни Forbes.