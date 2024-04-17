Трусова заявила, что роман с Кондратюком завершился по его инициативе

Серебряный призер Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова больше не состоит в романтических отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком.
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