"Живым с работы я мог не вернуться". Неизвестные факты из жизни Сатановского, публично оскорбившего Марию Захарову

Лидия

Без него передачи стали пресными и скучными, а прощать его не за что, за мнение вроде не судят. Да и знает он гораздо больше, чем зрители и возможно был повод сказать то, что он сказал. Какая-то странная и непонятная история. Броски на амбразуру как с одной,так и с другой стороны не имеют смысла, что её породило, мы не знаем. Поживём узнаем.