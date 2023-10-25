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"Живым с работы я мог не вернуться". Неизвестные факты из жизни Сатановского, публично оскорбившего Марию Захарову

"Живым с работы я мог не вернуться". Неизвестные факты из жизни Сатановского, публично оскорбившего Марию Захарову

Жизнь других Много шуму в социальных сетях наделало резонансное выступление специалиста по Ближнему Востоку Евгения Яновича Сатановского, который в беседе с израильским журналистов публично оскорбил пресс-секретаря МИДа Марию Владимировну Захарову.

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Комментарии
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Лидия
Без него передачи стали пресными и скучными, а прощать его не за что, за мнение вроде не судят. Да и знает он гораздо больше, чем зрители и возможно был повод сказать то, что он сказал. Какая-то странная и непонятная история. Броски на амбразуру как с одной,так и с другой стороны не имеют смысла, что её породило, мы не знаем. Поживём узнаем.
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3 д.
Валерий Вовкотруб
У нас судят и очень сурово.
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3 д.

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