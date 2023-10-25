"Живым с работы я мог не вернуться". Неизвестные факты из жизни Сатановского, публично оскорбившего Марию Захарову

Жизнь других Много шуму в социальных сетях наделало резонансное выступление специалиста по Ближнему Востоку Евгения Яновича Сатановского, который в беседе с израильским журналистов публично оскорбил пресс-секретаря МИДа Марию Владимировну Захарову.
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