Дивный альтернативный: чем интересна игра о марсианах в Российской империи

Пережить вторжение инопланетян в Россию в ближайшем будущем смогут отечественные геймеры. Новый масштабный проект в духе Герберта Уэллса «Война миров: Сибирь» обещает реалистичную графику в традициях лучших иностранных проектов на стыке видеоигр и кино.
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