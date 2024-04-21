Дивный альтернативный: чем интересна игра о марсианах в Российской империи

Пережить вторжение инопланетян в Россию в ближайшем будущем смогут отечественные геймеры. Новый масштабный проект в духе Герберта Уэллса «Война миров: Сибирь» обещает реалистичную графику в традициях лучших иностранных проектов на стыке видеоигр и кино.