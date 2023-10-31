В СК сообщили о задержании двоих контрактников по делу о расстреле семьи из 9 человек в ДНР

Сейчас с подозреваемыми проводят следственные и процессуальные действия, чтобы доказать их вину, заявили в ведомствеДвое контрактников задержаны по подозрению в причастности к убийству семьи из девяти человек в Волновахе в Донецкой народной республике.
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