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В СК сообщили о задержании двоих контрактников по делу о расстреле семьи из 9 человек в ДНР

В СК сообщили о задержании двоих контрактников по делу о расстреле семьи из 9 человек в ДНР

Сейчас с подозреваемыми проводят следственные и процессуальные действия, чтобы доказать их вину, заявили в ведомствеДвое контрактников задержаны по подозрению в причастности к убийству семьи из девяти человек в Волновахе в Донецкой народной республике.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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