Egypt’s LNG Comeback Is Set to Start in Cyprus

Egypt’s gas sector is running short of domestic gas just as Cyprus prepares to become a producer. The recently approved Cronos project offshore Cyprus (expected to deliver up to 2.
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