Блинный террин "Брусничная масленица"

Поздравляю всех с началом недели масленицы! И представляю вашему вниманию вкуснейший блинный террин! Сочетание творожного крема с брусничным соусом, двумя видами шоколада и свежими фруктами в обрамлении тонких блинчиков - нежнейшее лакомство! Попробуйте! .