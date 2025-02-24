Блинный террин "Брусничная масленица"

Поздравляю всех с началом недели масленицы! И представляю вашему вниманию вкуснейший блинный террин! Сочетание творожного крема с брусничным соусом, двумя видами шоколада и свежими фруктами в обрамлении тонких блинчиков - нежнейшее лакомство! Попробуйте! .
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