Haval меняет правила игры: все новые кроссоверы и внедорожники Haval будут полноприводными

Китайский автопроизводитель Haval объявил о полном переходе на полноприводные автомобили. Технический директор бренда Лу Вэньбинь в интервью китайскому ресурсу Autohome рассказал, что новые модели будут оснащаться только трансмиссией Hi4, обеспечивающей улучшенную управляемость, безопасность и экономичность.
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