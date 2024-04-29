«Клячи, а не кони»: Зарема Салихова раскритиковала ЦСКА за поражение «Балтике»

Москвичи в гостях проиграли со счётом 3:1.фото: pfc-cska.com--> Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, резко раскритиковала московский ЦСКА после поражения в матче 26-го тура чемпионата России против «Балтики».
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