Россияне могут вернуть часть НДФЛ за страхование жизни

С сентября россияне могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, — в рамках общего лимита до 400 тысяч рублей в год (для родителей — до 500 тысяч), что позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ.
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