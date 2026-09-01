Россияне могут вернуть часть НДФЛ за страхование жизни

С сентября россияне могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, — в рамках общего лимита до 400 тысяч рублей в год (для родителей — до 500 тысяч), что позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ.