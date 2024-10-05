Японский автопроизводитель инвестирует полмиллиарда в создание летающего такси

Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов в разработку летающего такси. Компания объявила о новом раунде инвестиций в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на беспилотном воздушном такси с вертикальным взлетом и посадкой.
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