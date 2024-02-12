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Вечерний Новосибирск

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  • batiscaf1 1
    А он её "проверил"? А то вполне может оказаться и не "красавица", а"красавец"!На красавице из М...
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В Новосибирске ученик школы №4 пожаловался на преподавателя президенту Путину

В Новосибирске ученик школы №4 пожаловался на преподавателя президенту Путину

Неоднозначная ситуация спровоцировала волну обсуждений в родительском сообществе одной из школ Новосибирска – ученик третьего класса якобы пожаловался на свою учительницу президенту страны, и это создало педагогу немало проблем.

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Махамбет Толеугазин
... блядь, город тер пил ... стучат на учителей ... а к папе Римскому обращались? ...  или в лигу сексуальных меньшинств? ...
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