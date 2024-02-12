В Новосибирске ученик школы №4 пожаловался на преподавателя президенту Путину

Неоднозначная ситуация спровоцировала волну обсуждений в родительском сообществе одной из школ Новосибирска – ученик третьего класса якобы пожаловался на свою учительницу президенту страны, и это создало педагогу немало проблем.
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