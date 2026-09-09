Ростислав Ищенко Российские СМИ начали тиражировать мнение шведского аналитика Ларса Берна (ранее широким российским массам неизвестного), который считает, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, а европейские и украинские политики действуют в состоянии отчаяния.
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У Ищенко очень толковые комментарии.
"Для них главное успеть подобрать последнюю копеечку и убраться в Европу подобру-поздорову." А у наших временщиков что, по другому? На сколько возросло число миллиардеров за время войны? Сколько мигрантов с замоташками и приплодом за это время завезли?
Можно поиграть в войну с Россией, если предполагаешь собственную территорию ядерным полигоном!
Неверно. Произойдет стратегическое поражение ЕС/НАТО, что приведет к существенному падению их политического влияния в мире. Они поступили глупо, в очередной раз не понимая, how much is the fish.