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Спички - не игрушка

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Отчаяние и хитрость: Украина и Европа используют опасную стратегию против России

Отчаяние и хитрость: Украина и Европа используют опасную стратегию против России

Ростислав Ищенко     Российские СМИ начали тиражировать мнение шведского аналитика Ларса Берна (ранее широким российским массам неизвестного), который считает, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, а европейские и украинские политики действуют в состоянии отчаяния.

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Андрей Павлов

"Для них главное успеть подобрать последнюю копеечку и убраться в Европу подобру-поздорову." А у наших временщиков что, по другому? На сколько возросло число миллиардеров за время войны? Сколько мигрантов с замоташками и приплодом за это время завезли?