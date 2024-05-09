В сети появилось фото дочки Заворотнюк и Чернышева Милы: такие голубые глаза!

Очаровательная малютка Мила — общее чадо Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Девочку предпочитают скрывать от общества и только лишь раз звездный папа выводил наследницу с собой на лед, дав возможность фанатам восхититься красотой дочки.
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