Западные бренды, готовые вернуться в Россию, ждёт жёсткая конкуренция

Все освободившиеся ниши заняты китайскими компаниями Дмитрий Капустин На фото: сотрудник сборочного конвейера на заводе стиральных машин Haier (Фото: Егор Алеев/ТАСС) Слухи о возможном возвращении в Россию крупных западных копаний, ушедших в 2022 г.