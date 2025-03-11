Западные бренды, готовые вернуться в Россию, ждёт жёсткая конкуренция

Все освободившиеся ниши заняты китайскими компаниями Дмитрий Капустин На фото: сотрудник сборочного конвейера на заводе стиральных машин Haier (Фото: Егор Алеев/ТАСС) Слухи о возможном возвращении в Россию крупных западных копаний, ушедших в 2022 г.
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