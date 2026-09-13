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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Дэвис: «В лагере я сидел с худшими из худших. Травмирующий опыт»

Бывший игрок НБА Глен Дэвис назвал свое пребывание в тюрьме «травмирующим опытом». Экс-баскетболист, приговоренный к 40 месяцам заключения за мошенничество со страховыми выплатами лиги, в итоге отсидел 17 и вышел на свободу досрочно.

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