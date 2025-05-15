Дайджест дня: родстер Maybach, Maserati в Модене и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Роскошный родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, представленный еще прошлым летом, выходит на рынок.
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