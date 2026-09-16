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Иркутск Сегодня

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Пенсионер из Заларинского района заплатит более 40 тысяч рублей за оскорбление полицейских

Мировой судья по Заларинскому району вынес приговор по уголовному делу в отношении 73-летнего местного жителя.

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