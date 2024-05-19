Хайман – 3-й игрок «Эдмонтона» за 3 года с 10+ голами в 11 играх со старта плей-офф

Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3).
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